Москва, , 20:30 — REGNUM В сравнении Европы с садом, к которому прибег верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не хватает некоторых уточнений: например, что сад построен путём ограбления остального мира, написала 13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сад» построен Европой за счёт варварского отношения к разграблению «джунглей», — заявила Захарова. — Боррель не мог сказать лучше: самая благополучная система, созданная в Европе, своими корнями питалась от колоний, которые безжалостно угнетала».

Российский дипломат напомнила, что в основе фашизма и нацизма лежала философия превосходства, о котором заявляет сегодня Боррель.

Германия при нацистах стремилась заполучить колонии, которые ей не достались, «чтобы зажить такой же благополучной сытой жизнью эксплуататоров, какой жила родина Борреля — Испания, а также Франция, Британия, Португалия», резюмирует официальный представитель МИД РФ.

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