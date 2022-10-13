Токио, , 20:29 — REGNUM В сторону Японского моря из КНДР запущена, предположительно, баллистическая ракета, сообщает вечером 13 октября береговая охрана Японии.

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По местному времени запуск произведен в ночь с 13 на 14 октября.

Японская береговая охрана рекомендует находящимся в Японском море судам в случае обнаружения обломков упавшей ракеты не приближаться к ним, а также немедленно сообщить о них властям.

Точных данных о районе падения ракеты нет.

Указано, что в данный момент министерство обороны Японии собирает и анализирует информацию об очередном ракетном запуске Северной Кореи.

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