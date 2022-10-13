Рига, 13 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум.

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Международная организация Times Higher Education составила традиционный рейтинг лучших вузов и университетов мира, в котором высшие учебные заведения Прибалтики заняли весьма скромные места. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Лучшим вузом среди всей Прибалтики оказался Тартуский университет из Эстонии, он вошел в ТОР 250. А вот латвийские университеты серьезно упали в рейтинге.

Так, лучшим из латвийский вузов оказался Рижский университет Страдиня, он расположился в диапазоне от 601-й до 800-й позиции. При этом год назад вуз входил в число 500 лучших вузов мира.

Латвийский университет оказался в диапазоне между 801-м и 1000-м местом, Рижский технический университет — между 1201-м и 1500-м местом, а Латвийский университет биологических наук и технологий даже не вошел в список первых 1500.

«Странно, ведь в вузах Латвии стали больше бороться с влиянием России. Что же пошло не так?», — иронично прокомментировал новость портал.