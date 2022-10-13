Подгорица, 13 октября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Банки, работающие на рынке Черногории, пока не планируют повышать проценты по сбережениям, несмотря на рост ставки Euribor и необходимость предоставления денег для кредитных размещений другими способами. Как сообщили изданию «Победа» в нескольких кредитных организациях, проценты по сбережениям не изменятся до конца года из-за избыточных ликвидных активов, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от рынка и не может быть предсказано сейчас.

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Данные Центрального банка (CBCG) показывают, что проценты по сбережениям в августе колебались от 0,81 процента для вкладов физических лиц на срок до трех месяцев до 1,86 процента для вкладов на срок до трех-пяти лет. Доходность по сбережениям со сроком более пяти лет составила 1,31 процента.

Euribor, базовая процентная ставка, по которой ведущие европейские банки ссужают деньги друг другу, росла с июня, когда она перешла в «плюс» после семи лет отрицательных значений. Рост Euribor является следствием предпринятых центробанками мер по остановке инфляции, которые сократили эмиссию денег, поэтому банкам вскоре придется искать средства для размещения на депозитах. Однако похоже, что банки Черногории пытаются отсрочить повышение процентов по вкладам.