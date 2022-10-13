Канберра, 13 октября 2022, 19:34 — REGNUM Австралийский рок-музыкант и лидер группы Bad Seeds Ник Кейв заявил, что «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли является его самой любимой картиной. Об этом 13 октября сообщает портал Page Six.
Музыкант ответил на соответствующий вопрос индийского фаната по имени Сурав, который тот задал в рамках сессии The Red Hand Files. «Дорогой Сурав, Блондинка. С любовью, Ник», — написал Кейв.
Напомним, фильм «Блондинка» снял режиссёр Эндрю Доминик, премьера в США состоялась 16 сентября 2022 года. В основу этой картины в жанре психологической драмы лёг одноимённый роман писательницы Джойс Кэрол Оутс, который представляет собой художественный взгляд на историю жизни и биографию Мэрилин Монро.
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