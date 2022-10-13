Канберра, , 19:34 — REGNUM Австралийский рок-музыкант и лидер группы Bad Seeds Ник Кейв заявил, что «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли является его самой любимой картиной. Об этом 13 октября сообщает портал Page Six.

Ник Кейв NME

Музыкант ответил на соответствующий вопрос индийского фаната по имени Сурав, который тот задал в рамках сессии The Red Hand Files. «Дорогой Сурав, Блондинка. С любовью, Ник», — написал Кейв.

Напомним, фильм «Блондинка» снял режиссёр Эндрю Доминик, премьера в США состоялась 16 сентября 2022 года. В основу этой картины в жанре психологической драмы лёг одноимённый роман писательницы Джойс Кэрол Оутс, который представляет собой художественный взгляд на историю жизни и биографию Мэрилин Монро.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Queen выпустила ранее неизвестную песню Фредди Меркьюри