Москва, , 20:34 — REGNUM К 2010 годам сформировалась стратегия замены андроповских газовых сетей на маршруты Северного и Южного потоков, а после сворачивания ставки на Германию Москва ещё больше развернулась на юг — в сторону Турции и Ирана. Об этом 13 октября написал в своем телеграм-канале научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперт отметил, что недавно Россия предложила создать площадки торговли газом на границе Турции и Европейского союза, а ранее был подписан российско-иранский меморандум о строительстве ниток магистрального газопровода и установок для производства сжиженного природного газа.

По его мнению, наиболее вероятно, что речь идёт о системе реверса и новых газопроводов вдоль Каспия.

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«Привязка этих регионов к расширенному российскому экспорту, серьезно повлияет на геоэкономические расклады. Кроме того, подобный проект, именно то, что нужно для развития международного транспортного коридора «Север — Юг»: услуги транспорта и логистики, новые промышленные объекты вдоль маршрута», — подчеркнул Караваев.