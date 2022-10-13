Варшава, 13 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Польша впервые протестирует первый комплекс противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, полученный от США, заявил 13 октября журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Sivi Steys ЗРК Patriot

По его словам, тестирование ЗРК Patriot запланировано на 14 октября.

«Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые результаты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы покажем первую систему Patriot, готовую защищать небо Польши», — сказал Блащак.

«У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Британией», — пояснил он.

При этом пресс-служба польского военного ведомства подчеркивает, что за тестированием ЗРК Patriot намерен лично наблюдать президент Польши Анджей Дуда.