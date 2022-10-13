Оттава, , 19:40 — REGNUM Канада ввела новые санкции против Ирана в ответ на нарушения прав человека и дестабилизирующие действия так называемой полиции нравов, сообщает 13 октября Reuters.

Флаг Канады

Новый пакет санкций затронул три юридических лица и 17 человек, включая министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Также в список попали экс-министр обороны Ирана Амир Хатами и Саид Мортазави, иранский прокурор.

«Действия иранского режима говорят сами за себя — мир годами наблюдал за тем, как он проводит свою программу насилия, страха и пропаганды. Канада будет продолжать защищать права человека, и мы будем солидарны с иранским народом, включая женщин и молодежь, которые мужественно требуют того, чтобы их права полностью соблюдались», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Напомним, что 3 октября Канада ввела новые санкции против Ирана под предлогом нарушения прав человека на фоне смерти 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной так называемой полицией нравов Ирана.

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