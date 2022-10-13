Москва, 13 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Россия осваивает новые направления и налаживает новые логистические маршруты в направлении Ирана и Туркестана. Ослабление рубля поможет российским экспортерам использовать имеющийся потенциал с наибольшей эффективностью. Об этом ИА REGNUM рассказал генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

(сс)AndreiGarm Железная дорога

По мнению эксперта, ситуация с поворотом России на Восток двойственная.

«С одной стороны, очевидно, что через страны Азии формируется большое количество новых логистических маршрутов. И это связано как с экспортом из России, так и с импортом. С другой, понятно, что у ряда стран Средней Азии, например, у того же Казахстана, есть серьезная обеспокоенность по поводу выстраивания экономических и политических отношений с Россией. Тут стоит упомянуть про комплекс угроз, среди которых и возможные вторичные санкции, связанные с содействием России обходить наложенные США и ЕС ограничения, а также общая обеспокоенность ситуацией с [б. УССР]», — отметил он.

Собеседник считает, что потенциал у всего большого проекта расширения маршрутов на Восток очень большой.

Михаил Бурмистров «Ключевые направления по новым маршрутам, если мы говорим о железнодорожном сообщении — это, конечно, Дальний Восток. Что касается юга и направления в сторону Ирана и соседних с ним стран — у него очень большой потенциал. Надо сказать, что налаживание маршрутов в текущих условиях не выглядит простым. Потому, что для формирования новых маршрутов нужны привлекательные условия. А для их создания, в свою очередь, необходимы объемы. Сейчас российские логистические операторы находятся в процессе выстраивания этих отношений».

Говоря о сроках налаживания логистики, эксперт отметил, что «основные маршруты в целом и в значительной мере уже построены».

«Финальное выстраивание будет осуществляться до конца 2022 года. По большому счету мы находимся в стадии, близкой к завершению процесса. Сейчас речь идет о привлечении необходимых объемов, чтобы выстроить эффективные логистические схемы», — сказал он.

Эксперт отметил, что «важным фактором, который может оказать позитивное влияние на выстраивание этих схем, является ослабление рубля».

«Это сделает российских экспортеров более конкурентоспособными. Нынешние проблемы некоторых маршрутов по ряду направлений связаны с тем, что при текущем курсе рубля экспортные поставки оказываются либо на грани рентабельности, либо убыточными», — резюмировал Михаил Бурмистров.

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