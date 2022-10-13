Россия окончательно повернет на Восток до конца 2022 года — мнение
Москва, 13 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Россия осваивает новые направления и налаживает новые логистические маршруты в направлении Ирана и Туркестана. Ослабление рубля поможет российским экспортерам использовать имеющийся потенциал с наибольшей эффективностью. Об этом ИА REGNUM рассказал генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
По мнению эксперта, ситуация с поворотом России на Восток двойственная.
«С одной стороны, очевидно, что через страны Азии формируется большое количество новых логистических маршрутов. И это связано как с экспортом из России, так и с импортом. С другой, понятно, что у ряда стран Средней Азии, например, у того же Казахстана, есть серьезная обеспокоенность по поводу выстраивания экономических и политических отношений с Россией. Тут стоит упомянуть про комплекс угроз, среди которых и возможные вторичные санкции, связанные с содействием России обходить наложенные США и ЕС ограничения, а также общая обеспокоенность ситуацией с [б. УССР]», — отметил он.
Собеседник считает, что потенциал у всего большого проекта расширения маршрутов на Восток очень большой.
Говоря о сроках налаживания логистики, эксперт отметил, что «основные маршруты в целом и в значительной мере уже построены».
«Финальное выстраивание будет осуществляться до конца 2022 года. По большому счету мы находимся в стадии, близкой к завершению процесса. Сейчас речь идет о привлечении необходимых объемов, чтобы выстроить эффективные логистические схемы», — сказал он.
Эксперт отметил, что «важным фактором, который может оказать позитивное влияние на выстраивание этих схем, является ослабление рубля».
«Это сделает российских экспортеров более конкурентоспособными. Нынешние проблемы некоторых маршрутов по ряду направлений связаны с тем, что при текущем курсе рубля экспортные поставки оказываются либо на грани рентабельности, либо убыточными», — резюмировал Михаил Бурмистров.
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