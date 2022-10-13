Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Тарифы на социальное обеспечение (COLA) в США взлетели до исторических показателей на фоне роста инфляции и цен, сообщает 13 октября Reuters.

Бедность Pixabay.com

Американские пенсионеры, начиная с января, будут получать на 8,7% больше в рамках программы по покрытию прожиточного минимума (COLA), говорится в заявлении администрации социального обеспечения США, которая управляет программой пособий. Это самое большое повышение с 1981 года, когда цена тарифа выросла на 11,2%.

Среднестатистический получатель пособия в 2023 году станет ежемесячно получать примерно на $140 больше. В результате дополнительные деньги получат около 70 миллионов пожилых американцев, вышедших на пенсию.

Напомним, что 12 октября министерство труда США сообщило, что показатель базовой инфляции продемонстрировал самый крупный годовой рост за последние 40 лет.