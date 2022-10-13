Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что опубликованный 13 октября отчет об индексе потребительских цен свидетельствует о некотором прогрессе в борьбе с их ростом, однако правительству предстоит еще много работы, сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден указал, что борьба с инфляцией является его главным приоритетом после того, как последние два года он со скромным успехом пытался обуздать скачки цен, вызванные проблемами в экономике и введением антироссийских санкций.

В прошлом месяце индекс потребительских цен в США вырос на 0,4%, говорится в отчете министерства труда. На этом фоне Белый дом также сообщил, что за последние три месяца инфляция составила в среднем 2% в годовом исчислении. Это меньше, чем те 11%, которые были зафиксированы в предыдущем квартале.

«Но даже несмотря на эти данные, цены все еще слишком высоки. Борьба с глобальной инфляцией, от которой страдают страны по всему миру и рабочие семьи здесь, дома, является моим главным приоритетом», — указал Байден.