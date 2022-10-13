Таллин, , 18:01 — REGNUM

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Расположенные в публичном пространстве северо-восточной Эстонии советские военные памятники следует перенести в одно место, например, в лес в Кюттейыу. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на власти местной волости Люганузе.

Волость аргументирует свое предложение тем, что в этом лесу уже располагается братское захоронение воинов Красной армии, а само место не является публичным местом.

«В Кюттейыу расположена братская могила, и место, по сути, не является публичным пространством, оно находится в лесу, так что было бы разумно перенести туда памятный камень с частного участка и памятник из парка Люганузеской школы, а также перезахоронить останки», — рассказала старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейсер.

Владелец территории на бульваре Вабадузе в Кивиыли, на которой расположен камень в память о погибших советских летчиках при освобождении республики в 1944 году, Саркис Татевосян считает идею интересной.

«Если это сделают достойно, уважая память погибших, то, по моему мнению, это возможно. Но это не должно происходить так, как в Раквере, где по братской могиле проехались трактором. Такой подход недопустим», — прокомментировал план властей Люганузе Татевосян.

В вопросе создания единого мемориала власти Люганузе ждут более точных инструкций от государства.