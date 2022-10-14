Москва, 14 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Мобилизованных военнослужащих из Москвы, развернутых на данный момент в Белгородской области, с начала мобилизации свозили на стрельбы не более трех раз, ни о каком боевом слаживании речи не идет при том, что некоторых уже отправляют, предположительно, на территорию бывшей УССР. Об этом ИА REGNUM 13 октября сообщили сами военнослужащие.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам одного из военнослужащих, которого призывали по частичной мобилизации в Москве в конце сентября, с момента поступления на службу он был на стрельбище всего два раза. В первый раз это было на первом месте их пребывания в Подмосковье.

«Третий день [нахождения там] — это уже день, когда проводились какие-то учения. Как раз-таки были стрельбы. У кого-то были стрельбы сначала, у кого-то они были на следующий день. У водителей было кое-какое вождение. Но по факту получилось так, что водителей было около ста человек, поводили машины примерно меньше половины, то есть человек тридцать, одна треть. Остальные там просто просидели в кабинете», — подчеркнул он.

«На следующий день уже я поехал на стрельбы. В этот день к нам приезжал [высокий военный чин]», — продолжил он. — Стрельбы продлились где-то часа два, но из этих двух часов мы выстрелили один рожок. Рассказывали кратко о медицине — где-то минут десять, про дроны нам рассказали минут десять и про мины нам рассказали также минут десять».

При этом ситуация на третьем месте развертывания мобилизованных в Белгородской области не улучшилась. Там, по словам военнослужащего, их свозили на стрельбы один раз.

«Я съездил на стрельбы один раз. Я съездил со своей ротой. Мы провели там где-то с девяти до четырёх вечера. Нам показали, как заряжать и разряжать быстро магазин, нам показали, как прыгать в БТР, куда прыгать, как ложиться. Нам пристреляли оружие, мы постреляли. Выпустили уже не по одному рожку, а по семь-восемь. Всё. На этом всё обучение, которое здесь, на данный момент оно закончилось. Больше с нами никакие мероприятия не проводились до нынешнего момента», — подчеркнул он.

Мобилизованный имел возможность пообщаться с одним из действующих военных и задать ему конкретный вопрос относительно обучения. По словам этого чина, 30 дней, в течение которых мобилизованные должны проходить обучение и слаживание, полагаются для «вновь созданных подразделений», остальным, то есть тем, кого поставили на свободные должности в том или ином батальоне, полагается минимум пять дней на боевое слаживание.

«Мы сейчас находимся здесь около десяти дней. Даже, может быть, чуть больше. Никаких боевых слаживаний у нас еще не было. Мы один раз съездили на стрельбы», — добавил он.

Условия, в которых оказались парни — веский повод для отдельной новости, передает корреспондент ИА REGNUM.

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