Мобилизованных из Москвы под Белгородом практически не учат воевать
Москва, 14 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Мобилизованных военнослужащих из Москвы, развернутых на данный момент в Белгородской области, с начала мобилизации свозили на стрельбы не более трех раз, ни о каком боевом слаживании речи не идет при том, что некоторых уже отправляют, предположительно, на территорию бывшей УССР. Об этом ИА REGNUM 13 октября сообщили сами военнослужащие.
По словам одного из военнослужащих, которого призывали по частичной мобилизации в Москве в конце сентября, с момента поступления на службу он был на стрельбище всего два раза. В первый раз это было на первом месте их пребывания в Подмосковье.
При этом ситуация на третьем месте развертывания мобилизованных в Белгородской области не улучшилась. Там, по словам военнослужащего, их свозили на стрельбы один раз.
Мобилизованный имел возможность пообщаться с одним из действующих военных и задать ему конкретный вопрос относительно обучения. По словам этого чина, 30 дней, в течение которых мобилизованные должны проходить обучение и слаживание, полагаются для «вновь созданных подразделений», остальным, то есть тем, кого поставили на свободные должности в том или ином батальоне, полагается минимум пять дней на боевое слаживание.
Условия, в которых оказались парни — веский повод для отдельной новости, передает корреспондент ИА REGNUM.
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