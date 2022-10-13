Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Мобилизованный житель Санкт-Петербурга через суд требует сменить ему воинскую должность с минометчика на артиллериста, сообщили 13 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Административное исковое заявление в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга подал офицер запаса, имеющий военно-учетную специальность командира реактивно-артиллерийской батареи (14 разряд), Сергей Кастрикин.

30 сентября он пришел в военкомат по повестке для уточнения документов и в тот же день был призван на военную службу. 4 октября мужчину отправили в мотострелковый полк территориальной обороны на должность командира минометного взвода (10 разряд), что, по словам истца, противоречит его военно-учетной специальности.

«Имея высшее образование (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище), достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса. Я не имею знаний и опыта для исполнения надлежащим образом возложенных на меня обязанностей, что приводит к неоправданному риску угрозы моей жизни и моих подчиненных», — указал в заявлении Кастрики

Он попросил суд обязать комиссию по частичной мобилизации вынести решение о замене текущей должности на должность, соответствующую его военно-учетной специальности, или освободить от службы, при невозможности.

Как уточнили в ОПС, это не первый иск в суд Петербурга от мобилизованных. На данный момент суды города зарегистрировали 14 заявлений от военнослужащих.