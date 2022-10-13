Москва, 13 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Государству необходимо предоставить возможность использования эффективного канала коммуникаций с обществом через наружную рекламу, уверен депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Ldpr61.ru Андрей Луговой

«Социально-значимая информация распространяется в рамках 5% квоты, согласно действующему закону о рекламе. А в Москве это 10%. Важно, чтобы у государства было единое окно к бизнесу наружной рекламы для размещения важной информации», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

По его словам, представители рынка наружной рекламы это понимают и готовы прорабатывать механизм и предоставлять площади. Также депутат упомянул законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы, который вызвал критику со стороны отрасли.

«Недавний неудачный пример попытки создания единого оператора рекламы показывает, что каждая инициатива требует внимательной филигранной проработки, дабы не помешать бизнесу, а, наоборот, обеспечить устойчивое его развитие», — добавил Луговой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, указанный законопроект Госдума приняла в первом чтении 15 июля 2022 года, после чего срок предоставления поправок ко второму чтению неоднократно передвигался.