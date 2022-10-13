Тирана, , 16:41 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Никола Тупанчески и его заместитель Агим Нухиу 12 октября провели встречу с с министром юстиции Албании Ульси Маньей в ходе визита в Тирану.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Как сообщает 12 октября албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции Тупанчески и Манья прокомментировали реформу судебных систем двух стран, а также переговоры о вступлении в ЕС.

Тупанчески заявил, что у Северной Македонии и Албании нет открытых вопросов в отношениях, но есть общие цели.

«Поскольку 23 глава переговоров — «Судебная система и основные права» — является ключевой, необходимо, чтобы в предстоящий период две страны активизировали сотрудничество и обменялись опытом, идеями и мнениями. Я убежден, что у двух правительств есть воля к совместному решению проблем. Укрепление правовых систем, а также повышение эффективности судебной системы будут способствовать достижению международных стандартов обеими странами», — заявил Тупанчески.

Маньа сообщил, что в процессе проверки судей на связи с коррупцией, около 60% судей и прокуроров были отстранены от должности из-за невозможности установить происхождение имущества.

Тупанчески проинформировал Манью о процессе регистрации болгарских ассоциаций в Северной Македонии и мерах, принятых министерством юстиции по подготовке закона об ассоциациях и фондах. Стороны договорились активизировать сотрудничество на двустороннем уровне в предстоящий период.

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