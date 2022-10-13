Новосибирск, , 15:58 — REGNUM В Новосибирской области должность покинула глава регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. Это произошло по решению Арбитражного суда, пишет редакция «НГС Новости».

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, операционной деятельностью регоператора руководит исполнительный директор Наталья Тучина, внешним управляющим компании стала Ирина Курочка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в компании «Экология-Новосибирск» введено внешнее управление. Ранее стало известно, что кредиторская задолженность компании оценивается в 1,9 млрд рублей.

«Экология-Новосибирск» выбрана в качестве регионального оператора в 2019 года. В декабре 2021 года организация подала в заявление о самобанкротстве. В феврале 2022 года в компании было введено наблюдение.

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