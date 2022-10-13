Кишинёв, 13 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Чаще всего жители Молдавии беспокоятся из-за сильного роста цен. Об этом говорится в обнародованном 13 октября Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul итогами социологического опроса.

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Согласно представленным данным, 51,1% опрошенных заявили, что больше всего из беспокоят цены. Боевыми действиями на территории б. УССР обеспокоены 43,2% респондентов.

Третье место в этом «рейтинге» заняло беспокойство из-за бедности. Данный ответ выбрали 26,8% опрошенных.

Опрос провела исследовательская компания CBS-Researc по заказу IDIS с 29 сентября по 11 октября. В нём приняли участие 1066 человек, погрешность исследования оценивается на уроне 3%.

Напомним, годовой уровень инфляции в Молдавии в апреле вырос до 27,07%, в мае до 29,05%, в июне — до 31,83%, а в июле — до 33,55%. В стране дорожают тариф на газ и топливо для автомобилей, что влияет на цены в ряде секторов.