Москва, 13 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории б. УССР возвращены 20 российских военных, сообщили 13 октября в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.