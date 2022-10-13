Астана, 13 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед началом трёхсторонней встречи в Астане. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

Рукопожатие

Рахмон подошёл последним к круглому столу, за которым пройдут переговоры. Он миновал Жапарова, не повернув в его сторону головы, и пожал руку только российскому президенту. Лидер Киргизии также остался на своём месте, не сделав приветственных движений.

Далее Путин пригласил коллег начать мероприятие.