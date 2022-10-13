Лондон, 13 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На фоне впадения экономики Европы в рецессию экономика России, несмотря на негативные прогнозы, восстанавливается. Об этом 13 октября пишет британский журнал The Economist.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — отмечается в публикации.

Также утверждается, что из-за объявления в РФ частичной мобилизации из страны якобы уехало порядка 300 тыс. человек и снятия, по информации издания, с банковских депозитов эквивалентной $14 млрд суммы, экономика России избежала глубокого спада.

При этом также журнал приводит данные банка Goldman Sachs, замеряющего каждый месяц «индекс текущей деловой активности», согласно которому в данный момент ситуация в России выглядит лучше, нежели в крупных европейских странах — Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Помимо того, указывается, что о восстановлении потребительской активности говорят данные Сбербанкаи добавляется, что российский автопром, который несколько месяцев находился на уровне нуля, также восстановил производство. Последнее, как считает издание, свидетельствует о налаживании автопроизводителями поставок комплектующих из стран Запада.

«В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год», — добавляется в статье.

В то же время, журнал напомнил о недавнем улучшении Международным валютным фондом прогноз по экономике России в 2022 году, который теперь составляет падение только на 3,4%, хотя в июле МВФ предрекал падение ВВП РФ в 6%, а в апреле — в 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя РФ Александр Новак заявил, что в страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть, не станет поставлять чёрное золото Россия, несмотря на уровень такого ограничения.