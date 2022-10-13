Москва, 13 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть, не станет поставлять чёрное золото Россия, несмотря на уровень такого ограничения. Об этом 13 октября заявил заместитель председателя РФ Александр Новак на «Российской энергетической неделе».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

«Чётко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен. Это плохой прецедент, который может в любой момент распространиться на других поставщиков, на всю мировую торговлю», — сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что России не понятно, откуда появилась такая цифра «ценового потолка» в $60 за баррель, и уточнил, что цена на нефть должна формироваться на рынке путём баланса спроса и предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что страны Азии должны озаботиться вопросом перехода к низкоуглеродной (декарбонизированной) экономике.