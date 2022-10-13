Кабул, 13 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Специальный докладчик ООН по Афганистану Ричард Беннетт, полномочия которого недавно были продлены, встретился с министром иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки во время своей поездки в Кабул. Об этом сообщает агентство «Тасним».

(сс) Masoud Akbari Кабул

Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Моттаки заявил, что полевые командиры, похитители и захватчики чужого имущества больше не могут нарушать права человека в Афганистане.

Напомнив, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает чиновников хорошо относиться к людям и уважать их права, он добавил: «Мы должны сотрудничать, а не критиковать друг друга, публиковать факты и освещать любой достигнутый прогресс».

В заявлении добавлено, что Беннет также подчеркнул на этой встрече, что для того, чтобы правильно излагать факты, он должен видеть все своими глазами, и именно поэтому он решил приехать в Афганистан.

На прошлой неделе Совет по правам человека Организации Объединенных Наций продлил мандат Беннета в качестве главы отдела по правам человека Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Совет также добавил два новых направления — «расследование ситуации с правами детей» и «регистрация информации о нарушениях прав человека» — следующие отчёты Беннета Совету по правам человека.