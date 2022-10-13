Москва, 13 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Главной проблемой российской экономики, не позволяющей ей расти более чем на 2% в год, является все еще незначительная доля отраслей с высокой добавленной стоимостью и низкая стоимость продуктов интеллектуальной собственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал решение МВФ улучшить прогнозы по темпам снижения ВВП РФ по итогам 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Это обусловлено несколькими факторами, — сказал Гусев. — Среди них устойчивость российской экономики к санкциям, укрепление курса российской валюты, перераспределение экспорта углеводородов и других продуктов с сохранением высоких мировых цен, удержание инфляции и незначительный рост безработицы».

Кроме того, он перечислил основные риски, которые могут угрожать экономике РФ в 2023 году.

«Это усиление санкций в других сегментах экономики и вторичных санкций, ведущее к снижению натуральных объемов экспорта, износ основных производственных фондов российских компаний, мировая рецессия экономики, которая может привести к резкому снижению цен на российские экспортные товары, отвлечение человеческих и иных ресурсов при усилении конфликта с Западом, незначительный в мировом масштабе размер внутреннего рынка, не позволяющий достигать точки безубыточности и развивать долгосрочные эффективные проекты в несырьевых отраслях и перекрытие логистических цепочек», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, надежды инициаторов антироссийских санкций не оправдались.