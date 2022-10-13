Москва, 13 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ уничтожили за сутки российские войска. Об этом сообщает 13 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

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Склады находились у села Васюковка в ДНР, у Новоалександровки, Гуляйполя и Новопавловки в Запорожской области, а также у села Солончаки в Николаевской области.

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