Симферополь, 13 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин взял на контроль ситуацию с мобилизованными из региона, которых 12 октября без оружия едва не отправили на передовую. «В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях», — написал в своем Telegram-канале губернатор.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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По его словам, оружие и бронезащита Министерством обороны им сейчас доставляется.

«С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем», — прокомментировал Бусаргин.

Добавим, по информации, полученной ИА REGNUM, эшелон с мобилизованными в настоящее время остаётся в одном из населенных пунктов в Крыму. Редакция ИА REGNUM также держит вопрос на контроле, в Министерство обороны РФ направлен официальный запрос СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию.