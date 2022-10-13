Москва, 13 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Власти Германии едва ли смогут найти решение проблемы высокой зависимости от российских энергоресурсов и удобрений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Вместе с тем власти ФРГ не предпринимают меры по нормализации экономических отношений с Россией, а наоборот, делают шаги, направленные на усиление конфронтации, — сказал Мастеров. — В этих условиях маловероятно, что экономические власти смогут быстро найти выход из сложившейся ситуации, а значит, проблема будет усугубляться, а с наступлением зимнего периода рискует обостриться в еще большей степени».

По его словам, проблема роста числа банкротств крайне негативно отразится практически на всех основных макроэкономических показателях ФРГ, приведя к росту безработицы, снижению ВВП, ухудшению показателей, характеризующих деловую и потребительскую активность, уровень жизни населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мастерова, риски дальнейшего роста числа обанкротившихся фирм в ФРГ представляются крайне высокими.