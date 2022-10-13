Москва, 13 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Подразделения киевских войск попытались наступать на николаево-криворожском направлении, однако потеряли более 110 человек и 33 единицы техники. Об этом сообщает 13 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

ВСУ пошли в наступление силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Российские войска отразили все атаки, уничтожили более 110 боевиков ВСУ, 21 боевую бронированную машину и 12 специальных автомобилей.

«Успешными действиями российских войск все атаки отражены», — говорится в сообщении ведомства.

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