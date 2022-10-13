Москва, , 14:33 — REGNUM Изменения в законодательство готовятся для сохранения начисления льготного трудового стажа для мобилизованных жителей Крайнего Севера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявила директор департамента Минэкономразвития Инна Дадаян в ходе совещания в Совфеде.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще один вопрос, который ставили коллеги, это проблема прерывания так называемого северного трудового стажа при мобилизации граждан, работающих в регионах Крайнего Севера. Здесь Минтруд готовит изменения в законодательстве о возможности его сохранения», — сказала она.

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