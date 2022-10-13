Сеул, 13 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Мэр южнокорейского города Тэджон Ли Чан У баллотируется на пост главы международной организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что в первичных выборах участвуют четыре кандидата. В финальном голосовании, намеченном на 14 октября, примут участие два кандидата.

Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) — это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений.

Известно, что членами организации являются более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран.