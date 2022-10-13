Астана, 13 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В столице Казахстана 13 октября состоится трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского президента Эрбол Султанбаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, главы государств обсудят вопросы, касающиеся проблем на киргизско-таджикской границе.

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Глава пресс-службы отметил, что встреча организована по инициативе российского лидера.

«Владимир Путин выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границы между Киргизией и Таджикистаном», — уточнил Султанбаев.

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ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 62 человека и ещё 198 получили ранения.

Также в регионе пострадали 640 жилых домов (430 из них признали непригодными для дальнейшего проживания и 210 нуждаются в ремонте), 11 административных и стратегических объектов, 8 школ, 7 детских садов, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 336 подсобных помещений, 197 хозяйственных объектов, автомобильный мост и 55 автомобилей.

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