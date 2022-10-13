Монтевидео, , 13:53 — REGNUM Международный аэропорт Карраско в Монтевидео является аэропортом с наименьшим трафиком в регионе после ликвидации последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Moody’s, сделанных на оценке 12 международных аэропортов в Латинской Америке.

Флаги Уругвая

Оценка учитывает национальные правила, ограничивающие или смягчающие условия въезда, а также различия в экономической мощи региона.

Список возглавляют аэропорты Мехико и Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, а Карраско занимает последнее место после Эсейсы (Аргентина) и Гуарульюса (Сан-Паулу, Бразилия).

«Аргентина и Уругвай не ослабляли пограничные ограничения для путешественников до ноября 2021 года, что значительно замедлило восстановление международных пассажирских авиаперевозок в этих странах», — говорится в докладе

По данным Moody’s, аэропорты Латинской Америки достигнут полного восстановления до уровня 2019 года в среднем к 2023 году, хотя аэропорты в Аргентине, Уругвае и Эквадоре, вероятно, достигнут этого уровня только к концу 2024 года.