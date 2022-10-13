Москва, 13 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Торгово-промышленной палате РФ выступили с предложением доработать механизм обеспечения бесперебойной работы важных инфраструктурных объектов. Об этом рассказал ИА REGNUM вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Tpprf.ru Вадим Чубаров

По его словам, действующим законодательством определено, что законная передача прав владения и (или) пользования системами водоснабжения и системами теплоснабжения, находящимися в государственной и муниципальной собственности осуществляется только по концессионным соглашениям, то есть путем проведения конкурса.

«На практике же для целей надлежащего содержания указанных объектов организации ЖКХ и органы местного самоуправления, в нарушение действующего законодательства, заключают договоры аренды или иные договоры до момента заключения концессионного соглашения, так как подготовка концессионного соглашения занимает длительное время», — сказал Чубаров.

В свою очередь, суды по искам прокуратуры нередко признают договоры на пользование этими объектами ничтожными, что лишает возможности организации ЖКХ осуществлять содержание таких объектов, а также может причинить материальный вред данным организациям, поскольку они не могут законным образом компенсировать свои расходы, связанные с содержанием объектов водоснабжения и теплоснабжения, указал вице-президент ТПП РФ.

По мнению Палаты, подобная ситуация может повлечь риск наступления чрезвычайных ситуаций, увеличивается риск ограничения конкуренции эксплуатирующих компаний, увеличиваются коррупционные риски, существенным образом увеличиваются риски банкротства предприятий сферы ЖКХ.

В этой связи ТПП РФ выступила с инициативой, которая позволит устранить этот своего рода законодательный пробел. В частности, подготовлены предложения по внесению изменений в закон «О водоснабжении и водоотведении» и закон «О теплоснабжении», в которых предусмотрена возможность заключения договоров аренды до заключения концессионного соглашения. Сейчас законопроект прорабатывается совместно с депутатским корпусом, уточнил Чубаров.