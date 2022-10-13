Бухарест, , 13:46 — REGNUM На крупных продуктовых складах в городе Волунтари в окрестностях столицы Румынии Бухареста возник сильнейший пожар. Об этом 13 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Пожар Pixabay.com

По свидетельствам очевидцев, возгоранию предшествовало два мощных взрыва. На место происшествия выехало до 20 бригад огнеборцев из Волунтари и Бухареста.

Детали инцидента выясняются. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, на складах в Волунтари находится часть стратегического продовольственного запаса Румынии. По другим данным, в регионе неподалеку расположен склад армейских боеприпасов.