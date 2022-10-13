Астана, 13 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Трубопровод «Турецкий поток», по которому Россия поставляет природный газ странам Европы, работает. Об этом 13 октября заявил в Астане президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил о попытке взорвать «Турецкий поток». Он отметил, что газопровод, слава Богу, успешно работает, хоть его и пытались взорвать.

Ранее о необходимости обеспечить безопасность «Турецкого потока» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Москву.