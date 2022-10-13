София, , 13:44 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило выделение киевскому режиму очередной крупной партии гуманитарной помощи. Об этом 13 октября сообщает софийская газета «Дума».

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в течение ближайших двух месяцев в Киев будут отправлены более 5 тыс. пальто, рубашек, блузок, шапок и обуви. Общая сумма проекта не разглашается.

Предполагается, что одежда, головные уборы и обувь будут взяты из специальных резервов болгарской армии.

Напомним, ранее официальная София отказалась предоставлять режиму Владимира Зеленского оружие и денежные средства.