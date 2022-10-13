Астана, 13 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Россия продолжает поставлять газ в Турцию в полном объёме, эта страна оказалась самым надёжным партнёром. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 13 октября на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что Россия поставляет газ транзитом через Турцию в европейские страны. Именно этот маршрут оказался сегодня самым надёжным с точки зрения поставок благодаря «твёрдой позиции» Эрдогана по строительству газопровода «Турецкий поток».

«Что касается углеводородной энергетики, то поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объёме, в соответствии с вашими заявками», — сказал российский лидер, обращаясь к Эрдогану.

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