Запорожье, Запорожская область, 13 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. На территории российского города Запорожье, оккупированного войсками киевского режима, прогремели взрывы. Об этом 13 октября сообщили киевские СМИ.

Unsplash Взрыв

По информации журналистов, в Запорожье прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.

Ранее появилась информация об ударе, который нанесли беспилотники «Герань-2» по Киевской области. В результате атаки был повреждён объект критической инфраструктуры.