Москва, 13 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба признался, что за взрывами в Белгороде и Крыму стоит Киев.

Дмитрий Кулеба

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видеозапись общения Кулебы с пранкерами Вованом и Лексусом с помощью программы Zoom.

«Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении (не знаю, насколько оно в Zoom может быть приватным) я вам скажу: да, это мы», — сказал Кулеба.

Он пояснил, что Крым — это источник боеприпасов для российской армии и авиабаза для самолётов, с которой наносятся удары.