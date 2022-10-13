Москва, 13 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Вашингтон не просто уговаривал другие страны голосовать на сессии Генассамблеи ООН за антироссийскую резолюцию по референдумам в Донецкой и Луганской Народной Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а применил в отношении развивающихся государств методы дипломатического террора, чтобы получить желаемое. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все прекрасно понимают, что заявления американской стороны о том, что «они никого не уговаривают, все сами голосуют» — это ложь».

«И они тоже об этом знают», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 12 октября ГА ООН приняла предложенную Албанией и США резолюцию, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией. Этот антироссийский документ был одобрен 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании, в том числе Иран и Китай.

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский назвал голосование «явной «демократия под дулом пистолета» с откровенно грязной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи». Он также подчеркнул, что итоги голосования в Генассамблее ООН по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии.