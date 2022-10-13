Париж, 13 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Через несколько минут после того, как министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обратился к компании TotalEnergies с просьбой о повышении заработной платы, нефтяная группа объявила о выделении исключительной премии, равной месячной зарплате, всем своим сотрудникам по всему миру, передает BFM TV.

Betty Longbottom Автозаправочная станция Total

Компания опубликовала пресс-релиз на следующий день после встречи с представителями профсоюзов, в ходе которой обсуждались вопросы «повышения заработной платы в 2023 году» и «разделения стоимости с учетом отличных результатов 2022 года».

«Исключительная надбавка будет выплачиваться работникам всех компаний со 100-процентным участием, а также работникам компаний с более чем 50-процентным участием с согласия их органов управления», — уточнили в компании TotalEnergies.

Через несколько часов после публикации этого пресс-релиза TotalEnergies сообщила, что вносит предложение об увеличении заработной платы на 6% на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию, что является шагом европейской энергетической солидарности для преодоления потоков из России.