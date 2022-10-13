Москва, 13 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Всё закончится дипломатией, но баланс за столом переговоров будет определён на поле боя и ситуацией в экономике России, считает министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Киев

Считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, Кулеба отметил: «Моя задача работать так, чтобы [киевский режим] вышел на эти переговоры с максимально сильной позицией и смог восстановить свою территориальную целостность».

По его словам, начинать переговоры с позицией, что «ок, оставьте себе Донбасс и Крым, а остальное верните», это изначально слабая позиция: «Было бы самоубийственно начинать переговоры с такой позицией. Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определён ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России. Соответственно, оружие и санкции — вот два инструмента, которыми мы можем улучшить положение [киевского режима] за переговорным столом».

Напомним, в ходе разговора он также заявил, что деньги у Киева заканчиваются. «Чем быстрее мы закончим войну, тем лучше», — пояснил он.

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