Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо встретился 12 октября с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

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Сообщается, что встреча состоялась в рамках заседания финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20).

В ходе встречи Малпасс отметил, что экономика Южной Кореи находится «относительно хорошей форме» на фоне глобальной неопределенности, а также добавил, что стране удается сдерживать инфляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре индекс потребительских цен в Южной Кореи вырос на 5,6% в годовом исчислении.

Дэвид Малпасс добавил, что Всемирный банк желает укрепить связи с правительством Южной Кореи в решении глобальных проблем, включая изменение климата.

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