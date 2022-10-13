Москва, 13 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы будут запланированы средства на погружение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единую стратегию развития жилищно-коммунальной отрасли России, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

duma.gov.ru Сергей Пахомов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пахомов заявлял, что в новых регионах России ведется активная работа по восстановлению жилья.

«Это необходимо, чтобы как можно быстрее интегрировать территории в правовую, экономическую и хозяйственную сферы России и сделать интеграционный период короче», — отметил глава комитета Госдумы, слова которого приводит официальный телеграм-канал «Единой России».