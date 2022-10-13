Москва, 13 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе правительство России может внести в Госдуму до конца 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Никакой реинкарнации системы обязательного пенсионного страхования мы предлагать не будем, думаю, этого точно не будет. В том виде, как это существовало, конечно, я думаю, мы отказались уже навсегда», — обрисовал суть новых изменений Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Представитель профильного министерства перечислил задачи, которые предстоит решить.

«О чем мы сейчас думаем? О том, чтобы дать людям возможность, во-первых, эффективно копить, если они того хотят, на условиях абсолютной полной прозрачности. Для этого сейчас прорабатываются некоторые стимулирующие мероприятия, которые позволят людям делать это более охотно, их работодателям делать это более охотно», — сказал Моисеев.

Второе — это система гарантирования.

«В Думе находится сейчас проект закона о гарантировании пенсионных резервов. Я очень рассчитываю на принятие в эту сессию, проект закона позволит достижения, которые связаны с обеспечением сохранности государственных средств при страховании государственных вкладов, они будут перенесены и на пенсионные резервы, там, где в будущем люди будут копить», — рассуждает он.

Третья задача — решение вопроса с тем, что делать с накопленными по накопительной части пенсионными средствами.

«Третье — это вопросы, связанные с тем, что делать с теми деньгами, которые там накоплены. Достаточно много денег, это примерно 4 трлн рублей, которые там находятся. И люди фактически не имеют к ним никакого доступа. Это деньги, которые виртуально за ними закреплены, юридически находятся в Российской Федерации, и, по большому счету, человек может с ними делать только две вещи: это получить, скорее всего, в большинстве случаев единовременную выплату при выходе на пенсию, это не очень много денег, но, в принципе, отметить выход на пенсию на эти деньги можно, это правда. Во-вторых, человек может эти деньги перетасовывать между негосударственными пенсионными фондами», — перечислил Моисеев.

Задача изменений пенсионной системы — «дать людям возможность деньгами пользоваться более активно, участвовать в других программах накопления, если они того захотят», говорит он.

«И самое главное, использовать эти деньги в случае, если у них сложились сложные жизненные обстоятельства», — добавил замминистра.

«Получается довольно странно, у человека, допустим, пожар, у него 200 тыс. лежат на счете в ПФР, а он ничего с ними не может сделать, ему неважно, что будет через 30 лет, ему надо сегодня взять 200 тыс. и отремонтировать себе дом. Это такая базовая несправедливость, нерациональность, она должна быть устранена», — рассуждает Моисеев.

По его словам, реформы ожидать не следует.

«Это не будет большая реформа, это будет несколько точечных мероприятий. Я даже не исключаю, что может быть в эту сессию это все будет внесено в Государственную думу», — заключил Моисеев.

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Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки выплат накопительной части пенсии еще на год — на 2025 год.

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