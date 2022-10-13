Новосибирск, 13 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области 13 октября начали перечислять первые выплаты мобилизованных. Региональные власти подчеркнули, что для единовременной выплаты, которая составляет 100 тыс рублей, мобилизованным подавать документы не нужно.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой, выплата будет предоставляться по спискам из того формирования, где сейчас находятся мобилизованные новосибирцы.

Деньги будут направляться по мере поступления списков, на счета, которые указали сами мобилизованные.

Отметим, что региональная единовременная выплата распространяется на всех новосибирцев, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Новосибирской области Андрей Травников принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным.

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