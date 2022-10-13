Москва, 13 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» назначил Андрея Талалаева на пост главного тренера. Об этом 13 октября сообщается на сайте команды.

ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва» Эмблема футбольного клуба «Торпедо»

Отмечается, что временно работавший с главной командой Николай Ковардаев вернётся к работе в «Торпедо-2».

Ранее Талалаев был главным тренером «Ахмата», из которого ушёл в сентябре 2022 года. Также он работал в «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и других российских клубах.

В настоящее время «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету команды шесть очков.