Новосибирск, , 12:40 — REGNUM В Новосибирске организовано более 20 площадок сбора помощи мобилизованным. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Хочу поблагодарить новосибирцев — тех, кто откликнулся на призыв о помощи, кто приносит вещи, тратит свои средства для того, чтобы согреть теплом, скрасить быт и жизнь наших воинов на фронте, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Качество продуктов питания, медикаментов и вещей проверяется волонтёрами. Сегодня работа центра большей частью направлена на поддержание боевого духа наших бойцов. Дети рисуют открытки, в которых пишут простые слова, для того чтобы человек, получивший её прочитал: «Новосибирск — твой город! Мы ждем тебя!».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске отменили массовые новогодние мероприятия и отказались от всех запланированных ранее фейерверков.

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