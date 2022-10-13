София, 13 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Более 55% жителей Болгарии ожидают резкого ухудшения экономической ситуации и падения жизненного уровня в стране в 2023-м году. Об этом 13 октября со ссылкой на данные исследования болгарской социологической службы «Тренд» сообщает софийская газета «Факты».

PavelD Болгария

Согласно результатам опроса общественного мнения, 40% болгар уверены, что в ближайшее время страну захлестнет новая волна инфляции и безработицы, еще 19% выражают уверенность в усугублении энергетического кризиса. Кроме того, 9% населения обеспокоены возможным ростом уровня коррупции.

При этом около 80% респондентов заявили о своей вероятной неспособности распоряжаться денежными средствами, а две трети опрошенных граждан намерены экономить на продуктах питания.

Соответствующий опрос проводился с 1 по 10 октября текущего года. Участие в исследовании приняли 2 тыс. человек, представляющие различные слои населения Болгарии.