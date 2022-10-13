Старый Оскол, Белгородская область, 13 октября 2022, 12:35 — REGNUM В мошенничестве и вымогательстве подозревают 53-летнюю жительницу Старого Оскола Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе регионального УМВД.
По данным полиции, подозреваемая в 2018 году познакомилась с 30-летней женщиной. Новая знакомая поделилась в ней тем, что не может забеременеть и тогда злоумышленница пообещала той помочь решить проблему через подругу, оказывающую магические услуги. Через некоторое время подозреваемая предложила паре приобрести автомобиль по выгодной цене, часть суммы супруги передали «благодетельнице», но транспорт так и не получили.
Спустя время злоумышленница под надуманным предлогом убедила женщину, что та якобы находится в федеральном розыске и, шантажируя её уголовным преследованием потребовала 850 тысяч рублей «за покровительство влиятельных людей».
Возбуждены два уголовных дела. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.